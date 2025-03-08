"Ювентус" - "Аталанта". Прогноз на матч серии А 9 марта

Дата публикации: 08-03-2025 22:46

Еще несколько туров назад представить такое было сложно, но уже завтра "Ювентус" может догнать "Аталанту" в турнирной таблице.

Обе команды провели неудачный февраль в еврокубках, сенсационно вылетев из Лиги чемпионов. "Бьянконери" уступили ПСВ, а "богиня" неожиданно проиграла "Брюгге", хотя по игре заслуживала иного исхода. Однако в чемпионате ситуация складывается не в пользу бергамасков.

Форма команд:

✅ "Юве" в 2025 году проиграл в Серии А лишь "Наполи", но затем выдал серию из пяти побед подряд.

⚠ "Аталанта" же регулярно теряет очки, особенно в домашних матчах — ни одной победы в Серии А в этом году.

Проблема команды Джан Пьеро Гасперини — низкая реализация. В ответном поединке с "Брюгге" (1:3) по xG "Аталанта" должна была побеждать с таким же счетом. В прошлом туре против "Венеции" (0:0) статистика xG также была в ее пользу (2.38 - 0.67), но реализовать моменты не удалось.

Прогноз и ставки:

✔ Победа "Ювентуса" (коэффициент ≈ 2.45) – высокая мораль, поддержка болельщиков и хорошая форма делают туринцев фаворитом.

✔ Тотал голов меньше 2.5 (коэффициент ≈ 1.85) – у "Аталанты" проблемы с реализацией, а "Юве" надежно играет в обороне.

Ожидаем тактическое противостояние, где хозяева могут воспользоваться слабостями гостей.