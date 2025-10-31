Тренер «Монако» прокомментировал возможное возвращение Поля Погба

Дата публикации: 31-10-2025 10:46

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Поль Погба может вновь появиться в составе команды на ближайшем матче против «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил главный тренер монегасков Себастьен Поконьоли в интервью для издания Footmercato.

«Существует определённая вероятность, что Погба вернётся в заявку. Нам предстоит провести еще одну интенсивную тренировку, и если Поль пройдет этот этап без дискомфорта или новых проблем, то мы будем продолжать следовать нашему медицинскому и игровому плану. Было бы логично увидеть его среди тех, кто может принять участие в предстоящем матче», — отметил Поконьоли.

Встреча «Монако» с «Пари Сен-Жермен» намечена на 1 ноября. Это событие вызывает немалый интерес болельщиков и экспертов, так как возможное возвращение Погба может значительно усилить полузащиту монегасков.

Напомним, что Поль Погба подписал контракт с «Монако» летом нынешнего года, перейдя в клуб на правах свободного агента после того, как покинул «Ювентус». До этого французский хавбек отбывал продолжительную дисквалификацию, связанную с нарушением антидопинговых правил, и не выходил на поле с сентября 2023 года. Ожидается, что его возвращение станет значимым событием как для самого Погба, так и для болельщиков «Монако».