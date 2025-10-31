Педро, чемпион мира и Европы, объявил об уходе из «Лацио» по завершении сезона

Дата публикации: 31-10-2025 10:49

Известный испанский универсал Педро Родригес официально заявил о решении покинуть «Лацио» после завершения сезона-2025/2026. Его действующее соглашение с римской командой рассчитано именно до этого срока, и по его окончании опытный форвард планирует уйти.

«Я мечтаю, чтобы «Лацио» смог добиться права выступать в еврокубках. Когда эта задача будет выполнена, наступит момент для расставания», — приводит слова Педро журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, Педро присоединился к «Лацио» летом 2021 года и с тех пор стал важной фигурой в составе римлян. Уроженец Испании на протяжении своей выдающейся карьеры защищал цвета не только «Лацио», но и таких титулованных клубов, как «Рома», «Челси» и «Барселона», с которой Педро завоевал пять титулов чемпиона Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. Более того, на счету 38-летнего полузащитника победа на чемпионате мира в 2010 году, а также триумф на чемпионате Европы-2012 в составе национальной сборной Испании. Таким образом, он навсегда вписал себя в историю как на клубном, так и на международном уровнях.