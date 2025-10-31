15:14 ()
«Спартак» и киевское «Динамо» поборются за 20-летнего защитника из Бразилии

Дата публикации: 31-10-2025 10:51

Молодой 20-летний левый бразильский защитник клуба «Васко да Гама» Леандриньо стал объектом интереса со стороны московского «Спартака». Об этом сообщает Antenados no futebol со ссылкой на источник издания Atenção Vascaínos. Руководство красно-белых уже вступило в переговоры с представителями игрока и планирует в ближайшее время подготовить официальное предложение по трансферу футболиста.

По информации СМИ, «Васко да Гама» готов выслушать условия россиян и, скорее всего, не станет создавать трудности для ухода Леандриньо в другую команду. В последнее время защитник редко выходит в стартовом составе, и смена команды может дать ему шанс на новую волну в карьере.

Помимо «Спартака», интерес к бразильцу проявляет также киевское «Динамо», что может привести к конкуренции между двумя известными клубами за подписание перспективного игрока. В ближайшие недели ситуация должна проясниться, и станет известно, где продолжит свою карьеру Леандриньо.

На данный момент «Спартак» идет на шестой строчке в таблице Российской Премьер-лиги и старается усилить свой состав перед решающей частью сезона.

