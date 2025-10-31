Супруга Карпина: лучше продам почку, чем снова займусь уборкой в своей квартире

Дата публикации: 31-10-2025 10:47

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина, недавно приняла участие в популярной среди пользователей социальных сетей игре с подругой под названием «Роскошный максимум или базовый минимум». Во время этого развлекательного диалога Дарья честно рассказала о своем отношении к домашним обязанностям, в частности, к вопросу уборки и наличия помощницы по хозяйству в их семье.

«Домработница? Наверное, для кого-то это роскошный максимум, но у меня всё более скромно: домработница занимается исключительно уборкой, а вот готовлю, глажу и стираю я сама, — поделилась Дарья. — Для меня уборка — это уже настоящий базовый минимум комфорта. Я всегда твёрдо заявляю: даже если в жизни произойдет что-то невообразимое и мне ради этого придется продать свою почку, я скорее выберу такой шаг, лишь бы не возвращаться к самостоятельной уборке дома. Терпеть не могу эти пылесосы и тряпки! Готовка мне по душе, а вот уборка — категорически нет», — призналась она в своем видео, опубликованном в социальных сетях.

К слову, Валерий и Дарья поженились в 2017 году. У супругов растут двое общих детей, а разница в возрасте между ними составляет 20 лет. Несмотря на разные взгляды на быт, в семье царит гармония и взаимопонимание.