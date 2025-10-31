Милан вновь нацелен на подписание Довбика

Дата публикации: 31-10-2025 10:52

Украинский нападающий Артем Довбик, который в настоящее время выступает за римский клуб «Рома», может сменить команду уже в ходе зимнего трансферного окна. По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Фабиано Делл Валле, «Милан» проявляет серьёзный интерес к талантливому форварду и намерен вернуть попытку подписания игрока.

Летом текущего года «розанери» предпринимали попытку приобрести 28-летнего Довбика, однако переговоры не увенчались успехом. Сейчас руководство «Милана» готово вновь выйти на связь с представителями «Ромы», чтобы провести трансфер как аренду, так и полноценный переход, при этом многое будет зависеть от позиции самого римского клуба.

В текущем сезоне Артем Довбик принял участие в 11 матчах за «Рому» во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав одну результативную передачу. Его универсальность и умение эффективно играть в атаке привлекают внимание сильнейших клубов итальянской Серии А, что делает возможным смену клуба уже в ближайшие месяцы.