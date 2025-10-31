Клуб «Аль-Ахли» из Каира прокомментировал слухи о возможном переходе Салаха

Дата публикации: 31-10-2025 10:50

Спортивный директор каирского «Аль-Ахли» Саид Абдель Хафиз прокомментировал многочисленные слухи, которые распространились в СМИ относительно вероятного перехода нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в египетский клуб.

«Мохамед Салах — выдающаяся личность и настоящая легенда арабского футбола. Его достижения вдохновляют миллионы, повторить его путь увенчается успехом далеко не каждому игроку. На данный момент он полностью посвящает себя своей профессиональной карьере и сфокусирован на выступлениях за «Ливерпуль». Разговоры о связи между Салахом и «Аль-Ахли» подогреваются исключительно журналистами. Сам игрок недавно продлил контракт с английским клубом и продолжит защищать его цвета в ближайшие годы. Официальные лица «Аль-Ахли» не контактировали с Салахом по вопросу возможного трансфера — все разговоры по этой теме возникли лишь в прессе. Наш клуб придерживается выбранной стратегии развития, сосредотачивая все усилия на реализации собственных приоритетов. Мы с уважением относимся к Салаху и искренне желаем ему дальнейших побед и новых достижений», — приводит слова Хафиза Goal.

Напомним, что Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, а его нынешний контракт с английским грандом рассчитан до 2027 года. За это время египтянин стал одной из ключевых фигур в команде, внес значительный вклад в успехи клуба на международной арене и закрепил свой статус живой легенды как для болельщиков «Ливерпуля», так и для всего арабского мира.