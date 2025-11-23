«Жирона» и «Бетис» не выявили победителя в матче 13-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 23-11-2025 21:56

В рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу прошёл интересный и напряжённый матч между командами "Бетис" и "Жирона". Встреча состоялась на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха" в Севилье, где обе команды продемонстрировали качественную и динамичную игру. Главным судьёй матча выступил Иосу Апестегия, следивший за соблюдением правил и развязкой напряжённого поединка.

Счёт в матче был открыт довольно быстро - уже на 20-й минуте нападающий "Жироны" Владислав Ванат отличился точным ударом и вывел свою команду вперёд. После пропущенного мяча хозяева поля активизировались и начали атаковать, стараясь сравнять счёт. Их усилия увенчались успехом лишь во втором тайме. На 75-й минуте Валентин Гомес забил красивый гол, восстановив равновесие и подарив надежду болельщикам "Бетиса" на успех. Однако изменить исход встречи не удалось ни одной из сторон.

В концовке матча игрок хозяев Антони получил красную карточку на 90+1-й минуте за грубое нарушение, оставив свою команду в меньшинстве. Несмотря на это, "Бетис" сумел удержать ничейный результат - финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

После этого матча "Бетис" имеет 21 очко в активе и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" же пока что не может похвастаться такими достижениями - у команды 11 очков и 18-я строчка. В лидерах чемпионата продолжают уверенно держаться мадридский "Реал" и "Барселона": обе команды набрали по 31 очку и борются за первое место. Впереди ещё немало туров, поэтому ситуация в таблице может измениться, а болельщиков ждёт много ярких встреч!