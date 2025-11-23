Три гола Эзе обеспечили «Арсеналу» уверенную победу над «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 23-11-2025 21:58

В 12-м туре английской Премьер-лиги болельщиков ожидало одно из самых принципиальных лондонских дерби - на поле стадиона «Эмирейтс» встретились «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч завершился крупной победой хозяев поля - «канониры» уверенно переиграли своих соперников со счётом 4:1. Арбитром встречи выступил опытный судья Майкл Оливер.

Первыми болельщиков порадовали футболисты «Арсенала». Уже на 36-й минуте матча Леандро Троссард открыл счёт, воспользовавшись ошибкой защитников гостей. Спустя всего несколько минут, на 41-й минуте, Эберечи Эзе укрепил преимущество своей команды, забив второй гол. После перерыва «Арсенал» продолжил давление, и на 46-й минуте Эзе оформил дубль, пробив вратаря соперника во второй раз за игру. Гости попытались отыграться, и на 55-й минуте Ришарлисон сократил отставание, забив красивый гол мощным ударом из центра поля, но на этом подвиги «Тоттенхэма» закончились. Спустя двадцать минут, на 76-й минуте, Эзе оформил хет-трик, закрепив итоговое преимущество своей команды.

Эта уверенная победа позволила «Арсеналу» набрать уже 29 очков и единолично возглавить турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» после этого поражения остался с 18 очками и теперь занимает девятое место. «Канониры» продолжают демонстрировать отличную форму и претендуют на лидерство в чемпионате, в то время как «шпорам» предстоит работать над ошибками и набирать очки, чтобы подняться выше в таблице.