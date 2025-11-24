Йошко Гвардиол поделился мнением перед игрой «Манчестер Сити» против «Байера» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 24-11-2025 17:43

Защитник команды "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол поделился своими ожиданиями и настроем перед важным поединком пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера". Матч обещает быть напряжённым, ведь команды продолжают бороться за выход в следующий этап турнира.

"Считаю ли я, что проще играть в кубковых соревнованиях? На самом деле, нет, не думаю", - начал Гвардиол. - "Каждый матч — это испытание независимо от турнира. У нас сильная и слаженная команда, но нам противостоят такие же мотивированные соперники. Особенно тяжело играть на выезде, где поддержка трибун иногда играет решающую роль. Именно поэтому мы всегда рады играть дома при своих болельщиках - в таких условиях мы ощущаем дополнительную энергию и поддержку."

Гвардиол также подчеркнул, насколько важно для "Манчестер Сити" сохранять концентрацию, независимо от турнира - будь то Лига чемпионов, Кубок лиги, Кубок Англии или Премьер-лига. "Мы подходим к каждому матчу с полной отдачей и огромным желанием побеждать. Уверен, что сегодня команда готова к любым испытаниям — сезон длинный и впереди ещё множество сложных встреч. Важно, что сейчас все футболисты здоровы и готовы помочь команде. При такой плотности календаря, когда игры идут через каждые три дня, каждый игрок на счету. Это то, что делает нас сильнее — наш коллектив и наша взаимная поддержка", - цитирует футболиста официальный сайт "Манчестер Сити".

На данный момент после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" набрал 10 очков и занимает четвёртое место в своей группе. В то же время "Байер" остаётся в нижней части турнирной таблицы, имея в активе пять очков. Эксперты отмечают, что предстоящий матч может сыграть ключевую роль в распределении мест перед плей-офф, а команде Гвардиола предстоит ещё раз доказать свой высокий класс на европейской арене.