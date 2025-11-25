Торпедо М - Балтика 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 17:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
25 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Балтика, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 1
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 4
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 1
|13.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 0
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 1
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Торпедо» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|25.11
| Арсенал Т
Рубин
|25.11
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11