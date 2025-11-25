22:31 ()
Торпедо М - Балтика 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 17:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
25 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Торпедо М
Балтика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Балтика, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Балтика0 : 1Торпедо М
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 4Балтика
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М2 : 1Балтика
12.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Торпедо М2 : 2Балтика
05.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Балтика1 : 1Торпедо М
29.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 0Торпедо М
22.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Торпедо М1 : 1Балтика
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Торпедо М1 : 0Балтика
27.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Балтика1 : 1Торпедо М
13.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Торпедо М2 : 0Балтика
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 0Торпедо М
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Торпедо М2 : 0
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Торпедо М1 : 1
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Торпедо М
29.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Торпедо М1 : 1 3 : 1
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Балтика
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Балтика2 : 5
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Балтика1 : 1
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 0Балтика
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Торпедо» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
25.11
Арсенал Т
Рубин
25.11
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

