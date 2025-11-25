Аякс - Бенфика 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 19:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
25 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Бенфика, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды).
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|41
|зщ
|Джеральд Алдерс
|6
|пз
|Юри Регер
|10
|пз
|Оскар Глух
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|15.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|23.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|07.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 1
|23.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|21.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 19
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Наполи
|4
|4
|25
|Марсель
|4
|3
|26
|Ювентус
|4
|3
|27
|Атлетик Б
|4
|3
|28
|Юнион
|4
|3
|29
|Будё-Глимт
|4
|2
|30
|Славия П
|4
|2
|31
|Олимпиакос
|4
|2
|32
|Вильярреал
|4
|1
|33
|Копенгаген
|4
|1
|34
|Кайрат
|4
|1
|35
|Бенфика
|4
|0
|36
|Аякс
|4
|0