Аякс - Бенфика 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 19:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
25 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Аякс
Бенфика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Бенфика, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Бенфика
Лиссабон, Португалия
22НидерландыврРемко Пасвер
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
5НидерландызщОуэн Вейндал
41НидерландызщДжеральд Алдерс
6НидерландыпзЮри Регер
10ИзраильпзОскар Глух
8НидерландыпзКеннет Тейлор
11БельгиянпМика Годтс
25НидерландынпВаут Вегорст
17НорвегиянпОливер Эдвардсен
1УкраинаврАнатолий Трубин
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
4ПортугалиязщАнтониу Силва
20КолумбияпзРичард Риос
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
10УкраинапзГеоргий Судаков
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
15.03.2022Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАякс0 : 1Бенфика
23.02.2022Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБенфика2 : 2Аякс
07.11.2018Лига чемпионовГруппа E. 4-й турБенфика1 : 1Аякс
23.10.2018Лига чемпионовГруппа E. 3-й турАякс1 : 0Бенфика
22.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турАякс1 : 2
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 1Аякс
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турАякс0 : 3
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турАякс1 : 1
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 3Аякс
21.11.2025Кубок Португалии1/16 финала0 : 2Бенфика
09.11.2025Португалия — Примейра11-й турБенфика2 : 2
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБенфика0 : 1
01.11.2025Португалия — Примейра10-й тур0 : 3Бенфика
25.10.2025Португалия — Примейра9-й турБенфика5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

