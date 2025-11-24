Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом» из-за Алонсо

Дата публикации: 24-11-2025 23:58

Переговоры между мадридским клубом Реал и фланговым форвардом Винисиусом Жуниором относительно продления контракта оказались на грани срыва. Одной из ключевых причин этому становится не просто финансовый аспект, но и конфликт, который разгорелся между игроком и главным тренером команды Хаби Алонсо. Об этом сообщили журналисты авторитетного издания The Athletic, подтвердив ранее появившуюся информацию в испанских СМИ.

Ранее в текущем году руководство Реала выдвинуло Винисиусу предложение остаться в клубе и повысить свою ежегодную зарплату примерно до € 20 миллионов. Реакция футболиста и его представителей оказалась весьма сдержанной — на такое предложение они ответили отказом. После этого мадридский клуб запросил встречную сумму, на каких условиях звезда сборной Бразилии готова продолжать карьеру в Мадриде. Представители Винисиуса подготовили свой запрос — они заявили, что желают видеть контракт абсолютно уникального уровня, который в клубе ранее был только у легенды Криштиану Роналду. Предложенные условия предусматривали заработную плату вплоть до € 30 млн за сезон — с учётом премий за достижения, индивидуальную результативность и бонусы за сам факт продления контракта. До этого ни один игрок, кроме Роналду, не имел подобных преференций в истории мадридского клуба.

Интенсивные обсуждения продолжались в течение лета и начала сезона, однако к сегодняшнему дню стороны не сумели найти взаимопонимание. В «Реале» признают: сложная ситуация складывается не только из-за финансовых запросов, но и из-за ссоры между Винисиусом и новым главным тренером команды Хаби Алонсо, что напрямую влияет на атмосферу внутри коллектива и усложняет процесс переговоров по контракту.

Эксперты отмечают, что заявления Винисиуса и его позицию можно было бы трактовать как элемент давления на клуб перед новым раундом переговоров. Однако, как выясняет источник, сам футболист не видит для себя смысла долгосрочно связывать своё будущее с Мадридом, находясь в напряжённых отношениях с Алонсо, который, к тому же, недавно занял пост главного тренера. Подобное развитие событий не стало для руководства «Реала» полной неожиданностью, однако тревога растёт: клуб может лишиться одного из своих лидеров уже в ближайшие трансферные окна, что ослабит атакующий потенциал.

Причиной конфликта между Винисиусом и Хаби Алонсо называют эпизод, случившийся в матче 10-го тура чемпионата Испании против Барселоны, когда тренер заменил бразильца во втором тайме, а футболист бурно выразил своё недовольство этим решением. Жесткая реакция игрока привела к острому разговору в раздевалке и оставила осадок в отношениях между нападающим и новым наставником.

По всей видимости, ситуация остается напряженной, и дальнейшее будущее Винисиуса в «Реале» напрямую зависит от того, смогут ли стороны найти компромисс не только в финансовом плане, но и в вопросе личных взаимоотношений между игроком и тренерским штабом. В противном случае одной из главных звёзд королевского клуба может всерьез задуматься о смене команды уже в ближайшее время, а поклонники следят за развитием событий с особым вниманием, переживая, не потеряет ли «Реал» своего яркого лидера из-за внутренних разногласий.