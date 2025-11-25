«Манчестер Юнайтед», получив численное преимущество с 13-й минуты, уступил «Эвертону» в матче АПЛ

Дата публикации: 25-11-2025 01:48

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча прошла на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась сенсационной победой гостей. «Эвертон» смог обыграть хозяев со счётом 1:0. Центральной фигурой встречи стал главный арбитр Тони Харрингтон, представляющий Кливленд, который строго следил за развитием событий на поле.

Уже на 13-й минуте «Эвертон» неожиданно остался в меньшинстве. Защитник Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за агрессивное поведение во время столкновения с партнером по команде Майклом Кином, что, казалось бы, должно было серьёзно облегчить задачу хозяевам. Тем не менее, несмотря на численное преимущество, «Манчестер Юнайтед» не смог воспользоваться своим шансом и вскоре оказался в роли отстающих. На 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл отличился забитым мячом, что стало единственным голом в этом матче и принесло «ирискам» важнейшую выездную победу.

После финального свистка турнирная таблица высшего дивизиона английского чемпионата претерпела изменения. «Манчестер Юнайтед» с 18 очками опустился на 10-ю строчку, тогда как ливерпульский «Эвертон», имея такое же количество очков, расположился на 11-м месте, уступая сопернику лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре команды ожидают непростые соперники. «Красные дьяволы» 30 ноября сыграют в гостях против «Кристал Пэлас», а «ириски» днем ранее, 29 ноября, проведут домашний матч против «Ньюкасл Юнайтед». Болельщиков английского футбола ждут новые острые эмоции и интригующие поединки этой насыщенной футбольной осени.