Дата публикации: 24-11-2025 23:53

Недавно стало известно, что биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оценивается всего в 28 лет. Такую информацию предоставил официальный аккаунт компании Whoop в социальной сети X. Это впечатляющее исследование наглядно демонстрирует уникальный уровень физической подготовки одного из величайших футболистов современности. На это заключение Роналду отреагировал незамедлительно и лаконично.

"Данные не лгут", - написал футболист в своём аккаунте в соцсети X, подтвердив своё отличное состояние и профессионализм даже в солидном по спортивным меркам возрасте.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 17 матчах за клуб и национальную сборную Португалии во всех официальных турнирах. На его счету 16 забитых голов и две голевые передачи, что в очередной раз подтверждает его ведущую роль в команде и невероятную результативность.

С 2023 года португальский форвард защищает цвета клуба "Аль-Наср". Однако наибольшую славу Роналду снискал своими успешными выступлениями за английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал", где становился автором множества рекордов и завоевал огромное количество трофеев. Криштиану Роналду - пятикратный обладатель престижнейшей индивидуальной награды "Золотой мяч", которая ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Футболист продолжает оставаться символом самоотдачи, дисциплины и трудолюбия. Многочисленные поклонники по всему миру отмечают, что пример Роналду вдохновляет молодых спортсменов следить за своим здоровьем, усердно тренироваться и предъявлять к себе самые высокие требования на пути к новым вершинам.