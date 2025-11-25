«Эспаньол» одержал победу над «Севильей» в 13-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 25-11-2025 01:51

Состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Севильей». Эта встреча прошла на арене «Стейдж Фронт» в Барселоне, собрав тысячи болельщиков обеих команд на трибунах. Главной интригой противостояния был вопрос, смогут ли хозяева поля, которые демонстрируют стабильную игру в сезоне, одолеть традиционного крепкого соперника. Главным арбитром на поле был назначен Мигель Сесма Эспиноса, который уверенно контролировал ход матча.

Первый тайм прошёл в упорной борьбе, а на старте второй половины игры на 48-й минуте счёт открыли хозяева - нападающий «Эспаньола» Пере Милья сумел реализовать свой момент и порадовал болельщиков результативным ударом. Гости пытались сравнять счёт, но оборона барселонской команды действовала надёжно.

Во второй половине встречи страсти накалились - команды часто атаковали и много боролись в центре поля. На 84-й минуте «Эспаньол» удвоил преимущество благодаря точному удару форварда Роберто Фернандеса, которому удалось переиграть вратаря «Севильи». Ответ не заставил себя долго ждать: уже через две минуты защитник гостей Маркан сократил отставание, отправив мяч в ворота хозяев. Однако севильской команде не хватило времени, чтобы спасти матч. Итоговый счёт - 2:1 в пользу «Эспаньола».

После этой победы каталонский клуб набирает 21 очко и закрепляется на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 16 очками опускается на 11-е место. Таким образом, «Эспаньол» продолжает бороться за попадание в еврокубковую зону, а «Севилья» вынуждена искать пути выхода из игровой нестабильности и улучшать свои позиции в последующих турах.