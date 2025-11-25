Ханс-Дитер Флик: ожидаю захватывающего матча с «Челси»

Дата публикации: 25-11-2025 01:49

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В каждой игре мы адаптируемся к нашему сопернику - это один из главных принципов команды. У нас есть своё понимание стиля и того, как мы хотим владеть инициативой на поле, но при этом всегда анализируем сильные и слабые стороны команды, с которой предстоит встречаться. Не думаю, что разумно играть абсолютно одинаково в каждом матче, ведь против каждого оппонента нужен свой подход.

Каждый сезон приносит нечто новое и отличается от предыдущего. Если вспомнить, когда «Барса» последний раз играла на „Стэмфорд Бридж“, команда и клуб уже были другими - многое изменилось и в составе, и в организации. Каждый чемпионат — это новый вызов, новые возможности для роста и развития команды.

В прошлом году нам удалось провести ряд выдающихся поединков на известных аренах Европы, и каждый из них был неповторимым по атмосфере и эмоциям. Я уверен, что предстоящий матч также будет захватывающим: на поле встретятся две амбициозные и очень сильные команды. Именно та команда, которая в этот вечер ошибётся меньше, и будет обладать преимуществом. В таких противостояниях мелочи всегда играют огромную роль. Мы настроены показать красивую и качественную игру и подарить болельщикам настоящие футбольные эмоции», — заявил Флик в интервью Mundo Deportivo.

Ожидается, что предстоящая игра станет настоящим украшением тура и вызовет большой интерес как среди поклонников обеих команд, так и среди всех любителей футбола. Вопрос о том, кто сумеет навязать свой стиль и будет действовать более собранно в решающие минуты, станет ключевым для определения победителя.