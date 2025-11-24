Франк Эз пока останется главным тренером «Ниццы»

Дата публикации: 24-11-2025 23:54

Руководство футбольного клуба «Ницца» в данный момент не рассматривает возможность увольнения Франка Эза с должности главного тренера, несмотря на неудачные результаты команды в последнее время. Как сообщает авторитетное издание L’Équipe, сейчас руководство французского клуба не планирует проводить изменения на тренерском мостике.

Согласно информации источника, боссы «Ниццы» уделяют особое внимание укреплению состава и рассматривают зимнее трансферное окно как способ усилить команду для решения спортивных задач сезона. На сегодняшний день руководство сконцентрировано именно на кадровых изменениях среди футболистов, а не на поиске нового специалиста на пост главного тренера.

После сыгранных туров текущего сезона Лиги 1 «Ницца» набрала 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда испытывает игровые трудности и не смогла заработать ни одного очка в последних трёх турах национального первенства, уступив «Пари Сен-Жермен» (0-1), «Метцу» (1-2) и «Марселю» (1-5). Болельщики и эксперты отмечают, что «орлы» находятся не в лучшей форме, однако руководство сохраняет доверие к Франку Эзу и надеется, что с помощью зимних приобретений тренерский штаб сможет вывести команду из кризиса и исправить ситуацию.

В Лиге Европы положение «Ниццы» также оставляет желать лучшего - после четырёх сыгранных матчей в турнире клуб не набрал ни единого очка. Тем не менее, в руководстве придерживаются мнения, что преждевременные перемены не принесут пользы, и ставят на доверие действующему тренеру и дальнейшую работу над ошибками.