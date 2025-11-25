22:31 ()
Свернуть список

Славия П - Атлетик Б 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Славия П
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Атлетик Б, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
35ЧехияврЯкуб Маркович
27ЧехиязщТомаш Влчек
2ЧехиязщШтепан Халоупек
4ЧехиязщДавид Зима
12СенегалзщЮссуфа Мьоджи
16НигерияпзДэвид Мозес
23ЧехияпзМихал Садилек
21ЧехияпзДавид Доудера
9ЧехияпзВасил Кушей
17ЧехиянпЛукаш Провод
25ЧехиянпТомаш Хоры
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
7ИспанияпзАлекс Беренгер
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
10ИспанияпзНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турАтлетик Б1 : 0Славия П
22.11.2025Чехия — Высшая лига16-й турСлавия П3 : 1
09.11.2025Чехия — Высшая лига15-й тур3 : 5Славия П
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турСлавия П0 : 3
01.11.2025Чехия — Высшая лига14-й турСлавия П2 : 0
26.10.2025Чехия — Высшая лига13-й тур0 : 0Славия П
22.11.2025Испания — Примера13-й тур4 : 0Атлетик Б
09.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 0Атлетик Б
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 2Атлетик Б
25.10.2025Испания — Примера10-й турАтлетик Б0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close