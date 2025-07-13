В Испании раскрыли все детали несостоявшегося возвращения Месси в «Барселону» из «ПСЖ»

Дата публикации: 25-11-2025 11:39

Журналист издания Sport.es Давид Бернабеу подробно рассказал о том, как развивались события вокруг возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону» летом 2023 года. По его словам, переговоры между аргентинцем и каталонским клубом находились на финальной стадии, и сделка казалась почти завершённой. Ла Лига дала предварительное согласие на оформление перехода, Хави одобрил обновленный спортивный проект, а в клубе даже подготовили контракт для легендарного футболиста. Месси в личных разговорах с главным тренером подчеркнул своё желание вернуться на «Камп Ноу» и был готов принять изменённую роль в команде, поставить интересы клуба выше личных амбиций и вести молодых игроков.

Однако после нескольких дней оптимизма ситуация резко изменилась. Как сообщает Sport TV, всё пошло не по плану сразу после встречи агента и отца футболиста Хорхе Месси с руководством клуба. Стало окончательно ясно: несмотря на желание всех сторон, Ла Лига не может официально одобрить регистрацию контракта - сложное финансовое положение «Барселоны», проблемы с соблюдением потолка зарплат и требования финансового фэйр-плей не позволили клубу завершить трансфер. Это стало серьёзным ударом для Месси, который до последнего надеялся на возвращение в родную команду.

В результате «Барселона» решила приостановить процесс оформления сделки, а наступившая неопределённость по поводу будущего футболиста вынудила его рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Так, Месси принял предложение американского клуба и подписал контракт с «Интер Майами». Этот переход не только стал сенсацией для футбольного мира, но и поставил точку в долгой саге о возможном возвращении Лионеля в стан сине-гранатовых.