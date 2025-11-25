Три игрока «Реала» выразили недовольство методами работы Хаби Алонсо

Дата публикации: 25-11-2025 11:35

Сразу три ключевых игрока мадридского «Реала» - Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем - выразили неудовлетворенность работой главного тренера команды Хаби Алонсо. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Cadena SER.

Ситуация вокруг Винисиуса Жуниора, одного из лидеров атаки «Реала», складывается особенно непросто. Бразилец отказывается обсуждать продление контракта с клубом, пока Алонсо занимает тренерский пост. По информации источника, Винисиус считает, что наставник не доверяет ему в полной мере, а его методы негативно сказываются на прогрессе игрока. Такой настрой футболиста вызывает опасения у руководства, ведь Винисиус - один из главных активов команды, и потеря такого таланта была бы чувствительным ударом для «сливочных».

Не менее напряжённая ситуация сложилась у Федерико Вальверде, который давно заявлял о своих амбициях выступать в центре полузащиты. Однако Хаби Алонсо предпочитает использовать Вальверде на позиции правого защитника, не видя в нём качеств центрального полузащитника. Такой подход лишает уругвайца возможности раскрыть свой потенциал на любимой позиции, вызывает у него разочарование и влияет на игровую динамику команды.

Джуд Беллингем, несмотря на отдельные яркие эпизоды, до сих пор не смог стабильно вписаться в игровую систему Алонсо. Англичанин пока не чувствует себя ключевой фигурой на поле, и, по мнению самого игрока, тренер не использует его сильные стороны в полной мере, что сказывается на общей продуктивности «Реала».

На фоне этих внутренних противоречий мадридский «Реал» уже второй тур подряд не может добиться победы в чемпионате Испании. Команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2), теряя важные очки в борьбе за лидерство. Болельщики и эксперты задаются вопросом - сможет ли Алонсо наладить отношения с лидерами или клубу предстоят новые перемены на тренерском мостике?