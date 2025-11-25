Алонсо может возглавить «Ливерпуль», Зидан - вариант для возвращения в «Реал»

Дата публикации: 25-11-2025 11:37

Ситуация вокруг Хаби Алонсо в мадридском клубе «Реал» становится всё напряжённее и вызывает массу обсуждений в футбольных кругах. Как передаёт indykaila New, в команде растёт недовольство со стороны некоторых игроков, которые выражают сомнения в методах и решениях нового тренера. В частности, в прессе всё активнее обсуждаются слухи о разногласиях между Алонсо и ведущими футболистами, что может сказаться на общей атмосфере в коллективе и дальнейших перспективах на сезон.

По информации источников, Хаби Алонсо открыт к варианту возглавить «Ливерпуль» в случае официального предложения со стороны английского клуба. Давно известно, что генеральный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс высоко ценит профессионализм и видение игры Алонсо, и уже рассматривал его в период поиска замены Юргену Клоппу после того, как тот объявил о намерении покинуть команду. Несмотря на интерес красных, в тот момент Алонсо выбрал возвращение в Испанию и работу с «Реалом», отклонив возможность вновь стать частью «Энфилда».

На данный момент пост главного тренера «Ливерпуля» занимает Арне Слот, которому руководство дало время до января исправить сложившуюся ситуацию с результатами команды. Если до середины сезона прогресса не будет, вероятность того, что Алонсо всё же окажется в Премьер-лиге в статусе главного тренера, будет заметно выше. Для самого клуба это был бы символичный шаг — Хаби Алонсо известен своей игрой за «Ливерпуль» в прошлом и пользуется уважением как у болельщиков, так и среди специалистов.

Параллельно обсуждается возможный сценарий развития событий и для мадридского «Реала». По сведениям тех же источников, в случае ухода Алонсо руководство «сливочных» может оперативно пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана, который уже неоднократно спасал команду в трудных ситуациях, а также обладает опытом и авторитетом в коллективе. Зидан способен быстро наладить рабочие процессы и стабилизировать атмосферу в раздевалке.

Дополнительную напряжённость в клубе внесли многочисленные сообщения СМИ. Недавно издание The Athletic, один из самых уважаемых источников в мире футбола, сообщил, что бразильский форвард Винисиус отказывается вести переговоры о продлении контракта с «Реалом» из-за серьёзного конфликта с Алонсо. Ранее аналогичную информацию распространяли и испанские газеты, отмечая, что отношения между тренерским штабом и игроками оставляют желать лучшего — ряд футболистов открыто не соглашается с принятыми тактическими решениями и подходом Алонсо к тренировочному процессу.

Отдельное беспокойство вызывают нынешние результаты «Реала»: команда не смогла одержать ни одной победы в трёх последних встречах, что негативно влияет на их положение в турнирной таблице и усиливает давление на молодого тренера. Если негативная тенденция сохранится, руководство будет вынуждено принять экстренные меры вплоть до смены главного тренера, чтобы не потерять шансы на успешное завершение сезона во всех турнирах.

Таким образом, судьба Хаби Алонсо и стратегические решения руководства сразу двух топ-клубов находятся в центре внимания футбольной общественности. Новые новости могут появиться уже в ближайшие недели, ведь ситуация развивается динамично и обещает быть крайне интересной для всех поклонников игры.