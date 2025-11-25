Рафинья оценил шансы «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов

Дата публикации: 25-11-2025 11:34

28-летний полузащитник Барселоны Рафинья поделился своими мыслями относительно шансов своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В преддверии важного матча 5-го тура общего этапа против Челси бразильский футболист подчеркнул решимость каталонцев вновь побороться за трофей.

"Кандидаты на победу в Лиге чемпионов? Если вы посмотрите все мои интервью, я всегда отмечал, что, выступая за Барселону, наша основная задача - это непременно стремиться к триумфу в ЛЧ, - приводит слова Рафиньи испанское издание Marca. - Это турнир, в котором максимально ценится не только мастерство, но и единство команды. Мы уверены, что способны бороться с сильнейшими и готовы доказать это на поле".

На данный момент после четырёх сыгранных встреч группового этапа Лиги чемпионов как Барселона, так и Челси набрали по 7 очков. Каталонцы занимают 11-е место в турнирной таблице, а лондонская команда расположилась прямо следом - на 12-й строчке. Таким образом, предстоящий матч имеет важнейшее значение для обеих команд, ведь победа может значительно приблизить их к выходу в раунд плей-офф, а потеря очков осложнит турнирное положение.

В последнем туре оба коллектива не смогли добиться максимального результата. "Барселона" сыграла результативную ничью с Брюгге, матч завершился со счётом 3:3, а "Челси" не сумел одолеть "Карабах" - 2:2. Эти результаты добавляют интриги грядущей встрече, ведь сейчас каждая набранная очко на вес золота. Впереди решающие игры, и команды будут сражаться за места в плей-офф Лиги чемпионов до последнего тура. Болельщики с нетерпением ждут этого противостояния, надеясь увидеть зрелищный и напряжённый футбол.