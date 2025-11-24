Конте поделился мнением накануне матча Лиги чемпионов между «Наполи» и «Карабахом»

Дата публикации: 24-11-2025 17:44

Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Антонио Конте поделился своими ожиданиями и настроем перед важным поединком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором неаполитанцам предстоит сразиться с азербайджанским коллективом «Карабах».

«Сегодня особый день — годовщина смерти Диего Марадоны. Мы прекрасно осознаём, какое значение этот великий футболист имеет для истории и культуры «Наполи». Вся команда хочет отдать дань уважения Марадоне, и было бы замечательно посвятить ему победу. Наш соперник, «Карабах», стал настоящим открытием текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Они уже набрали семь очков, и сумели добиться впечатляющих результатов даже на очень непростых стадионах, например, на арене «Бенфики». В прошлом домашнем поединке с «Челси» «Карабах» проявил характер — сыграл вничью, а ведь был близок к победе в заключительные минуты встречи. В составе этого клуба выступает немало иностранных футболистов, которые отлично вписались в игровой стиль команды. Мы понимаем, что для успешной игры нам придётся выложиться по максимуму с первых минут. Нам необходима энергия, концентрация и высокий уровень самоотдачи», - приводит слова Антонио Конте издание TuttoNapoli.

На данный момент, после четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» имеет в своём активе три очка. В то время как у «Карабаха» собралось семь очков, что делает предстоящий матч особенно важным для итальянской команды в борьбе за выход в плей-офф турнира.