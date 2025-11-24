«Он заслужил одобрение». Бывший футболист «Ливерпуля» высказался в поддержку Арне Слота

Дата публикации: 24-11-2025 17:57

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Игор Бишчан поделился своим мнением относительно сложившейся ситуации в команде и выразил поддержку главному тренеру «красных» Арне Слоту. Недавно в 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:3. Матч проходил на домашней арене «Энфилд», что стало разочарованием для болельщиков.

«Давление действительно существует, но оно неизбежно для любого тренера, который работает на таком высоком уровне, - заявил Бишчан. - Я не считаю, что его работа находится под угрозой после одного или нескольких неудачных матчей. Даже если у него не получится повторить успех прошлого сезона, когда команда одержала победу в чемпионате, это не повод для паники. Все понимали, что продолжить работу после Юргена Клоппа будет невероятно сложно. Слот - квалифицированный специалист, который заслуживает признания за свою деятельность, но для полного раскрытия его потенциала ему нужно дать время. У нас очень много новых футболистов, и чтобы они начали действовать как единое целое, требуется определенный период для адаптации и сыгранности. Я уверен, что совсем скоро «Ливерпуль» снова вернется к победам». Слова Игора Бишчана приводит Liverpool Echo.

Напомним, что Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив легендарного Юргена Клоппа. Под руководством нидерландского тренера команда сумела завоевать титул чемпиона Англии по итогам сезона 2024/2025. Однако старт нынешнего сезона нельзя назвать успешным: по результатам 12 туров «Ливерпуль» занимает лишь 11-е место, имея в своем активе 18 очков. Несмотря на это, многие эксперты и бывшие игроки клуба поддерживают Слота и верят в его потенциал. Впереди еще много матчей, и у команды есть все шансы улучшить свою позицию в турнирной таблице и оправдать надежды болельщиков.