Аморим прокомментировал предстоящую встречу «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» в 12-м туре АПЛ

24-11-2025

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился своими ожиданиями и настроем команды перед важной встречей 12-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которой манкунианцы сыграют против «Эвертона».

«Сейчас, на мой взгляд, самая главная задача для «Манчестер Юнайтед» - перестать проигрывать. Шестое поражение подряд нас ни в коем случае не устроит, однако просто уйти от неудачи тоже мало. Да, в последних двух матчах нам не удалось одержать победу - это очень расстраивает меня как тренера. Поэтому я считаю, что сейчас нам особенно необходимы три очка. Недостаточно просто не проигрывать - нам нужно победить и вернуть уверенность. В преддверии следующего матча команда психологически настроена на максимальный результат - мы готовы пройти через любой шторм, с какой бы сложной ситуацией ни столкнулись. Главное - сохранить этот боевой дух и сплочённость в каждой будущей игре», - приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

На данный момент, после 11 сыгранных туров чемпионата, «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Их ближайший соперник - «Эвертон» - занимает 13-е место, имея в своём активе 15 очков. Оба клуба стремятся улучшить свои показатели, ведь борьба за позиции становится все напряжённее с каждым матчем нового сезона. Для команды Аморима победа в предстоящей встрече может стать важным шагом к возвращению в зону еврокубков и поднятию боевого духа игроков.