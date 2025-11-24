Руни советует Арне Слоту не полагаться на Мохамеда Салаха

Дата публикации: 24-11-2025 17:59

Известный в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал форму и роль звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха при новом главном тренере «красных» Арне Слоте. Легенда английского футбола поделился своим мнением, посоветовав специалисту принять смелое решение и вывести Салаха из основного состава.

«Салах перестал активно работать в обороне. Безусловно, он - икона клуба, и у него впечатляющие заслуги перед «Ливерпулем», - но какой тогда смысл стараться остальным, если они видят, что один из лидеров не выкладывается на поле в каждом матче, хотя неизменно выходит в стартовом составе? Я считаю, что Арне Слоту стоит задуматься о максимально важном решении для блага всего коллектива. Когда результаты команды оставляют желать лучшего, важнее всего - надежно действовать в защите и сохранять командную целостность», - подчеркнул Руни в ходе беседы на своем YouTube-канале The Wayne Rooney Show.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Мохамед Салах отыграл за «Ливерпуль» уже 16 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Несмотря на статистику, претензии к его самоотдаче в определенных игровых моментах продолжают обсуждаться экспертами и болельщиками. Нет сомнений, что возможные решения Арне Слота в отношении ведущих игроков могут повлиять на дальнейшие успехи команды как в АПЛ, так и на европейской арене.