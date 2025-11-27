"На ломаном французском": Мбаппе поделился, как фанаты "Олимпиакоса" высмеивали его

Дата публикации: 27-11-2025 11:54

Звездный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился подробностями непростой ситуации, которая произошла перед началом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против греческого «Олимпиакоса». Во время разминки к игроку обратились болельщики хозяев, позволив себе насмешки и попытки задеть нападающего, выкрикивая фразы на французском языке, однако делали это на существенно неправильном и с сильным акцентом.

«О, да, действительно, такое было, и случилось это прямо во время нашей предматчевой разминки! Фанаты «Олимпиакоса» выкрикивали что-то по-французски, но, честно говоря, их французский был далеко не идеальным - акцент был ужасающим. Конечно, я всё это слышал, однако понимал: болельщики стараются оказать давление, сбить с настроя перед важной встречей. Такое нередко встречается на гостевых матчах, особенно когда играешь против настолько темпераментных и преданных своей команде фанатов. К этому нужно относиться спокойно. Я оставался полностью сфокусирован на своей команде, на цели победить и помочь «Реалу» добиться нужного результата», - цитирует слова Мбаппе издание RMC Sport.

Поединок между «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом» состоялся 26 ноября на знаменитом стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Греции. Матч оказался крайне напряженным и результативным, зрители увидели сразу семь голов. В захватывающей борьбе верх одержали «сливочные», выиграв с минимальным преимуществом со счетом 4:3. Эта победа стала важным шагом для мадридцев в борьбе за выход из группы и укрепила их позиции в Лиге чемпионов. Мбаппе ещё раз доказал свою стойкость и профессионализм, несмотря на любые провокации со стороны соперников и их болельщиков.