"На ломаном французском": Мбаппе поделился, как фанаты "Олимпиакоса" высмеивали его
Звездный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился подробностями непростой ситуации, которая произошла перед началом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против греческого «Олимпиакоса». Во время разминки к игроку обратились болельщики хозяев, позволив себе насмешки и попытки задеть нападающего, выкрикивая фразы на французском языке, однако делали это на существенно неправильном и с сильным акцентом.
«О, да, действительно, такое было, и случилось это прямо во время нашей предматчевой разминки! Фанаты «Олимпиакоса» выкрикивали что-то по-французски, но, честно говоря, их французский был далеко не идеальным - акцент был ужасающим. Конечно, я всё это слышал, однако понимал: болельщики стараются оказать давление, сбить с настроя перед важной встречей. Такое нередко встречается на гостевых матчах, особенно когда играешь против настолько темпераментных и преданных своей команде фанатов. К этому нужно относиться спокойно. Я оставался полностью сфокусирован на своей команде, на цели победить и помочь «Реалу» добиться нужного результата», - цитирует слова Мбаппе издание RMC Sport.
Поединок между «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом» состоялся 26 ноября на знаменитом стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Греции. Матч оказался крайне напряженным и результативным, зрители увидели сразу семь голов. В захватывающей борьбе верх одержали «сливочные», выиграв с минимальным преимуществом со счетом 4:3. Эта победа стала важным шагом для мадридцев в борьбе за выход из группы и укрепила их позиции в Лиге чемпионов. Мбаппе ещё раз доказал свою стойкость и профессионализм, несмотря на любые провокации со стороны соперников и их болельщиков.