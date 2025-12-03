Сафонов может впервые выйти на поле за «ПСЖ» в этом сезоне

Дата публикации: 03-12-2025 23:41

Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», имеет все шансы впервые выйти на поле в составе парижан в матче 15-го тура Лиги 1 против «Ренна». Такие новости сообщает известное спортивное издание RMC Sport. Основной вратарь команды, Люк Шевалье, под большим вопросом к участию во встрече, ведь у него возникли проблемы со здоровьем после недавнего поединка.

По имеющейся информации, французский вратарь получил травму лодыжки в прошлой игре против «Монако», которая завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 0:1. На месте повреждения у Шевалье появилась опухоль, которая пока ещё не сошла полностью. В результате этого футболист не принимал участия в тренировке с основным составом в среду. Как отмечает источник, тренерский штаб клуба внимательно наблюдает за восстановлением игрока и будет принимать решение о его участии в ближайшей игре в зависимости от состояния его здоровья непосредственно перед матчем.

Отметим, что в текущем сезоне Лиги 1 Матвей Сафонов ещё ни разу не выходил на поле в составе «ПСЖ». С момента его перехода в парижский клуб все стартовые встречи отыграл Люк Шевалье, демонстрируя высокий уровень игры. Контракт российского вратаря с клубом рассчитан до лета 2029 года, поэтому его потенциальный дебют может стать значимым событием для карьеры футболиста и для болельщиков команды. Теперь судьба стартового состава во многом зависит от того, как быстро главный вратарь восстановится после травмы или же впервые в сезоне шанс получит Сафонов, что с нетерпением ожидают многие поклонники футбола.