Диего Симеоне оценил итоги года мадридского «Атлетико»

Дата публикации: 21-12-2025 23:54

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после уверенной победы своей команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги против «Жироны» со счётом 3:0 подвёл итоги уходящего года для столичного коллектива и поделился своими мыслями о развитии команды.

- Как вы оцениваете прошедший год?

- Этот год оставил неоднозначные ощущения и держит нас в определённой неопределённости. Мы прошли половину прошлого сезона и вот теперь находимся уже на середине текущего. В прошлом сезоне мы очень достойно проявили себя в Лиге чемпионов, но в испанской Ла Лиге нам остро не хватало дополнительной мотивации, решительности и уверенности в своих силах. Для достижения поставленных перед нами задач требовалось именно это. Сложилось ощущение, что даже если мы выкладываемся на 100 процентов, этого недостаточно. Каждый раз, наблюдая за матчами наших главных конкурентов - мадридского «Реала» и «Барселоны», я лишний раз убеждаюсь в этом из-за разных ситуаций и уровней игры. Для успеха нам нужно выжимать из себя 110 и даже 120 процентов. Нам пока не удается достигнуть такого уровня, и это сказывается на нашей позиции - мы задержались на том месте, которое занимаем в последнее время.

Тем не менее, в этом полугодии, вплоть до середины сезона, команда продемонстрировала характер и смогла выбраться из непростой ситуации, в которой оказалась на старте. Тогда мы не видели того футбола, которого хотели все - игроки, болельщики и тренерский штаб. Многое подвергалось критике, но мы сумели сосредоточиться на работе над ошибками и улучшениях. Игроки стремились к росту, а мой тренерский штаб поддерживал их во всем. К счастью, благодаря упорному труду, внутренней вере, убежденности, уверенности друг в друге и четкому пониманию того, чего мы хотим добиться, мы сохранили душевное спокойствие и сумели остаться на выбранном пути. На «Ванда Метрополитано» все были едины в убеждении, что для успеха и достижения целей 100 процентов недостаточно - всегда нужно стремиться к большему, сказал Симеоне в интервью журналистам AS.

Напомним, что по итогам минувшего сезона подопечные Симеоне заняли третье место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов остановились на стадии 1/8 финала, уступив в драматической серии пенальти мадридскому «Реалу» (основное время - 2:2, пенальти - 2:4).

На данный момент «Атлетико» продолжает стабильно выступать в Ла Лиге, набрав 37 очков и удерживая третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 4 января, столичные футболисты отправятся в гости к «Реалу Сосьедад». Болельщики с нетерпением ждут этой игры и рассчитывают, что команда продолжит набирать очки и сохранять высокую мотивацию до конца сезона, ведь борьба за чемпионство снова обещает быть очень напряжённой.