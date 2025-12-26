Доннарумма: Холанд долго пытался переманить меня в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-12-2025 12:34

Итальянский вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, что нападающий команды Эрлинг Холанд активно убеждал его присоединиться именно к "Сити" из французского "ПСЖ".

"Холанд долго и настойчиво уговаривал меня переехать сюда. Я действительно рад оказаться в Манчестере и играть под руководством Хосепа Гвардиолы", - приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Официально о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы было объявлено 1 сентября 2025 года. Итальянский голкипер укрепил ворота "Манчестер Сити", а сумма его перехода составила 35 миллионов евро. В новом клубе 26-летний футболист подписал долгосрочный контракт - соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Стоит отметить, что Доннарумма уже неоднократно доказывал свое мастерство на международной арене. Недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим вратарём мира по итогам 2025 года. Этот титул стал подтверждением высочайшего класса итальянца и его значимости для любой команды, в том числе и для "Сити". В ближайшие сезоны болельщики английского клуба ожидают от Джанлуиджи новых ярких матчей и уверенности в игре на последнем рубеже.