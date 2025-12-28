Ламин Ямаль назван лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 28-12-2025 22:22

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль был признан лучшим нападающим 2025 года по версии престижной премии Globe Soccer Awards. В этой номинации он опередил таких известных игроков, как Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, которые сейчас представляют «ПСЖ», звезду мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, а также своего партнёра по «Барселоне» Рафинью.

Globe Soccer Awards - это ежегодная премия, которая отмечает наиболее значимые достижения в мире футбола. Победители определяются на основе голосования широкой аудитории и профессиональных экспертов, что придаёт награде особую значимость среди игроков, тренеров и болельщиков со всего мира.

В текущем сезоне Ямаль демонстрирует яркую игру за каталонский клуб. Форвард уже провёл 20 матчей, отличившись девятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами, что говорит о его высокой результативности и умении работать на команду. Действующий контракт Ламина Ямаля с «Барселоной» заключён до 2031 года, а его успехи привлекают внимание ведущих футбольных экспертов и поклонников этого вида спорта по всему миру.