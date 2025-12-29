«Ламин не станет лидером национальной команды». Рауль Гонсалес - о Ямале

Дата публикации: 29-12-2025 12:31

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес поделился своими мыслями относительно перспектив молодого форварда «Барселоны» Ламина Ямаля в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира 2026 года. По мнению Рауля, несмотря на высокий уровень таланта и уже продемонстрированные успехи Ямаля как в клубе, так и в национальной команде, футболисту пока рано рассчитывать на роль лидера сборной.

- Все понимают, что Ламин способен стать важной частью команды, но ключевой фигурой национальной сборной Испании он вряд ли будет, - отметил Рауль. - Вокруг есть более опытные футболисты, которые должны помочь ему расти и раскрывать свой потенциал. Ямалю не нужно взваливать на себя всю ответственность в каждом матче, ему важно предоставить пространство для спокойного развития на поле. То, каким талантом он обладает и насколько он молод, уже видно по его выступлениям за «Барселону» и сборную. Я помню, как впервые посмотрел его игру вживую на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в товарищеском матче против Бразилии — тогда Ламин был на голову выше многих. Сейчас он проходит этап адаптации, ему необходимо еще многому научиться. Уверен, что при хорошей игре он поможет сборной приблизиться к нашей мечте - завоеванию второго Кубка мира, - приводит слова Рауля издание AS.