Перспективный талант «Арсенала» Нванери стоит на пороге перехода в другой клуб Премьер-Лиги

Дата публикации: 01-01-2026 23:29

Атакующий полузащитник лондонского клуба Арсенал, 18-летний Итан Нванери, привлекает внимание нескольких команд Английской премьер-лиги. Несмотря на свой юный возраст, молодой футболист пока что редко получает шанс играть в основном составе, что порождает слухи о возможном его временном уходе в аренду, чтобы набраться игрового опыта.

По информации журналиста Исаана Хана, клуб Борнмут проявляет серьёзный интерес к аренде Нванери уже в этом месяце. Кроме того, на талантливого спортсмена обращают внимание и другие участники АПЛ, желающие усилить свои ряды. В Арсенале прекрасно понимают, что для дальнейшего развития и раскрытия потенциала воспитаннику необходима регулярная игровая практика, а сам Итан также стремится чаще выходить в стартовом составе и подтверждать свой высокий уровень.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Нванери оценивается примерно в 40 миллионов евро. Контракт молодого англичанина с Арсеналом действует до 2030 года, что говорит о серьёзных надеждах клуба на его дальнейший рост и успешную карьеру.