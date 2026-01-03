19:50 ()
Свернуть список

Фабрицио Романо сообщил о переходе Довбика

Дата публикации: 03-01-2026 15:26

 

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик находится на пороге смены клуба в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По словам Романо, «Мы знаем, что Довбик покинет «Рому». Клуб уже ищет варианты в зимний период трансферов, хотя в переговорах между «Ромой» и «Наполи» по обмену Довбика на Лоренцо Лукку пока нет особой активности» — такие слова прозвучали на официальном YouTube-канале журналиста.

В текущем сезоне Артем провел за «Рому» 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года, что говорит о серьезных намерениях клуба, однако ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Ранее эксперт по трансферам также отметил один из ведущих клубов, который рассматривает возможность подписания Довбика. Этот топ-клуб заинтересован в усилении атаки и рассматривает украинского нападающего как перспективное приобретение.

Таким образом, в зимнее трансферное окно Артем Довбик может получить шанс на новый этап в своей карьере, сменив клубную прописку и продолжив прогрессировать в своей футбольной карьере.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close