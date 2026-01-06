Нигерия уверенно победила Мозамбик и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Дата публикации: 06-01-2026 00:48

В рамках 1/8 финала Кубка африканских наций состоялся матч между национальными сборными Нигерии и Мозамбика. Эта встреча прошла на стадионе "Фес" в марокканском городе Фес. Главным арбитром матча выступал Абду Мефайр, представляющий Камерун. Футболисты сборной Нигерии продемонстрировали уверенную игру и одержали уверенную победу с крупным счётом 4:0, не оставив сопернику шансов на успех.

Счёт в матче был открыт уже на 20-й минуте стараниями атакующего полузащитника Адемолы Лукмана, который точным ударом вывел свою команду вперёд. Спустя всего пять минут, на 25-й минуте, преимущество нигерийцев удвоил нападающий Виктор Осимхен, реализовал свой момент и укрепил позиции команды. Второй тайм начался с ещё одного гола - на 47-й минуте Осимхен оформил дубль, сделав счёт в пользу Нигерии разгромным. Точку в матче поставил нападающий Акор Адамс, забив четвёртый мяч на 75-й минуте встречи.

Благодаря такому результату, сборная Нигерии уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Африки и продолжит борьбу за главный трофей турнира. Имя следующего соперника по четвертьфиналу определится 6 января по итогам жеребьёвки. Для сборной Мозамбика это поражение означает завершение участия в турнире - команде не удалось пробиться в следующий раунд, и она отправляется домой.