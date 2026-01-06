В «Баварии» прокомментировали заявление Ленарта Карла о том, что «Реал» - его клуб мечты

Дата публикации: 06-01-2026 21:55

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал недавнее заявление 17-летнего полузащитника Ленарта Карла, который сказал, что мадридский «Реал» был клубом его мечты.

— Ленарт очень эмоциональный парень. Он ничего не боится, в том числе и на поле. Такой подход отражается и в его высказываниях. Слова о «Реале» были не лучшим моментом, и он это быстро осознал, — отметил Фройнд.

По его словам, Ленарт подошёл к тренерскому штабу и объяснил ситуацию, выразив сожаление по поводу сказанного. Футболист принес извинения за свои слова и подчеркнул, что не хотел их делать публично. Сейчас Карл полностью сосредоточен на «Баварии» и чувствует себя в клубе комфортно. В детстве он действительно занимался в академии «Реала» — тогда этот клуб был его мечтой. Тем не менее, сейчас Ленарт искренне счастлив быть игроком «Баварии», а руководство и болельщики рады видеть такого перспективного футболиста в составе своей команды, — добавил Фройнд. Его слова приводит журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на ServusTV на своей странице в социальной сети X.

С 2022 года 17-летний полузащитник выступает за систему «Баварии». В текущем сезоне он провёл уже 22 матча во всех турнирах, в которых сумел отличиться шесть раз, а также отдал две результативные передачи партнёрам по команде. Карл продолжает прогрессировать и усиливает свои позиции в клубе, привлекая внимание специалистов и болельщиков своими выступлениями. Его будущее в «Баварии» оценивается достаточно высоко.