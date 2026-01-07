Даррен Флетчер прокомментировал своё назначение на предстоящую игру «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер поделился своими эмоциями после того, как его назначили исполняющим обязанности главного тренера команды на ближайший матч против Бёрнли, который пройдёт в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Команды встретятся в среду, 7 января.
Флетчер отметил, что для него быть приглашённым на столь ответственную должность - это исключительно важное событие. Он признался, что стать главным тренером для него оказалось большей честью, чем он мог когда-либо себе представить: "Это невероятная честь - получить возможность возглавить команду. Такое даже не снилось мне в самых смелых мечтах. Я очень этим горжусь. Конечно, назначение случилось не при тех обстоятельствах, которые я ожидал. Поэтому пока сложно до конца осознать происходящее.
Однако я понимаю, что сейчас важно сосредоточиться на работе и выполнить все задачи, которые стоят передо мной", - подчеркнул Флетчер на пресс-конференции. Его слова были опубликованы пресс-службой Манчестер Юнайтед в социальной сети X.