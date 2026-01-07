Даррен Флетчер прокомментировал своё назначение на предстоящую игру «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 07-01-2026 00:32

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер поделился своими эмоциями после того, как его назначили исполняющим обязанности главного тренера команды на ближайший матч против Бёрнли, который пройдёт в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Команды встретятся в среду, 7 января.

Флетчер отметил, что для него быть приглашённым на столь ответственную должность - это исключительно важное событие. Он признался, что стать главным тренером для него оказалось большей честью, чем он мог когда-либо себе представить: "Это невероятная честь - получить возможность возглавить команду. Такое даже не снилось мне в самых смелых мечтах. Я очень этим горжусь. Конечно, назначение случилось не при тех обстоятельствах, которые я ожидал. Поэтому пока сложно до конца осознать происходящее.

Однако я понимаю, что сейчас важно сосредоточиться на работе и выполнить все задачи, которые стоят передо мной", - подчеркнул Флетчер на пресс-конференции. Его слова были опубликованы пресс-службой Манчестер Юнайтед в социальной сети X.