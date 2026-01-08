«Тоттенхэм» рассматривает возможность отказа от игрока «Баварии»

Дата публикации: 08-01-2026 10:37

Полузащитник "Тоттенхэма" Жоау Пальинья может уже по окончании текущего сезона вернуться в клуб "Бавария".

Согласно информации от журналиста Алекса Крука, руководство "шпор" пока не определилось, стоит ли активировать опцию выкупа игрока у "Баварии" после завершения срока аренды. В контракте предусмотрена возможность покупки за 30 миллионов евро, однако сейчас Пальинья скорее склоняется к возвращению в "Баварию", чем к постоянному переезду в Лондон.

За время выступлений в "Тоттенхэме" 30-летний португальский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав три результативные передачи.

Стоит отметить, что действующий контракт Пальиньи с "Баварией" рассчитан до 2028 года, что дает клубу уверенность в долгосрочном сотрудничестве с игроком.

Ситуация остается неясной, и окончательное решение по переходу Жоау Пальиньи будет зависеть от дальнейших переговоров между клубами и самим футболистом. Тем временем, он продолжает показывать стабильную игру на поле и помогать "Тоттенхэму" в ключевых матчах.