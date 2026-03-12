Сладкие шестнадцать: Шеймус Коулман и другие футболисты, которые провели 16 и более лет в одном клубе

Дата публикации: 12-03-2026 13:30

Предыдущий сезон стал для звезды ирландского футбола уже шестнадцатым в составе Эвертона. Сегодня бренд 1xBet вспоминает карьерный путь знаменитого защитника и рассказывает о других культовых футболистах, которые отыграли 16 и более лет в одном клубе.

Шеймус Коулман, Эвертон (2009 – 2026)

Свой футбольный путь ирландец начал в любительском клубе St. Catherines, а первых успехов на профессиональном уровне добился в составе Слайго Роверс.

В январе 2009-го года защитник, обладающий взрывной скоростью и великолепным пасом, привлек внимание Эвертона, который заплатил за трансфер Коулмана 70 тысяч евро. Переезд на «Гудисон Парк» оказался для Шеймуса судьбоносным. Он дебютировал за клуб в октябре 2009-го и провел последующие 16 лет в составе мерсисайдской команды. Весной 2010-го у Коулмана была непродолжительная аренда в Блэкпул, но и в тот период он оставался футболистом мерсисайдцев. На данный момент Коулман отыграл в составе Эвертона 433 матча, забил 28 мячей и отдал 29 результативных передач.

В нынешнем сезоне 37-летний Шеймус редко выходит на поле. Несмотря на это, он остается капитаном «Ирисок» и одной из ключевых фигур в раздевалке команды Дэвида Мойеса – тренера, подписавшего его в Эвертон 17 лет назад.

Томас Мюллер, Бавария (2008 – 2025)

Немецкий форвард дебютировал за Баварию в 18 лет и очень быстро стал одним из ключевых игроков. Томас выделялся как своим голевым чутьем, так и умением сыграть на команду. Его статистика в футболке мюнхенского клуба действительно впечатляет: 250 голов и 276 результативных передач в 756 матчах. С Баварией Томас выиграл целую россыпь трофеев, включая 2 кубка Лиги чемпионов и 13 титулов Бундеслиги. Сегодня Томас продолжает карьеру за океаном, защищая цвета канадского Ванкувер Уайткэпс.

Рауль, Реал Мадрид (1994 – 2010)

Легендарный испанец пробился в основной состав «Королевского клуба» в возрасте 17 лет, усадив на скамейку запасных тогдашнего любимца публики Эмилио Бутрагеньо. Поначалу мадридские фанаты были возмущены таким решением тренерского штаба Реала, но в итоге они не пожалели. С годами испанский нападающий стал капитаном «Бланкос» и превратился в одного из лучших игроков в истории клуба. Рауль забивал в двух финалах Лиги чемпионов, 6 раз становился победителем Примеры и записал на свой счет 323 гола в 741 матче.

Лионель Месси, Барселона (2004 – 2021)

GOAT всегда будет ассоциироваться у болельщиков с одним клубом – Барселоной. Лео прошел через юношескую академию «Сине-гранатовых» и провел в Каталонии лучшие годы своей карьеры. Статистика Месси в составе Барсы поражает: 672 гола и 303 результативные передачи в 778 играх. Кроме того, в футболке Blaugranas аргентинец выиграл 7 из своих 8 Золотых мячей, а также установил невероятный рекорд – забил 91 гол за один календарный год. Сейчас Лео выступает за Интер Майами, с которым недавно стал чемпионом МЛС.

Стивен Джеррард, Ливерпуль (1998 – 2015)

Один из своих самых знаменитых матчей экс-капитан «Красных» провел в финале Лиги чемпионов 2005 года. Тогда после первого тайма Ливерпуль проигрывал Милану со счетом 0:3, но Стивен забил важнейший гол и положил начало фантастическому камбэку мерсисайдцев. За свою карьеру на «Энфилде» Джеррард так и не сумел выиграть титул чемпиона АПЛ, но стал одним из самых знаковых футболистов в истории Ливерпуля.

Джанлуиджи Буффон, Ювентус (2001 – 2018, 2019 – 2021)

Один из лучших вратарей в истории запомнился болельщикам «Старой Синьоры» не только невероятными сейвами, но и своими лидерскими качествами, а также преданностью клубу в сложные моменты. Вместе с Ювентусом Джанлуиджи 10 раз становился победителем Серии А и трижды выходил в финал Лиги чемпионов, так и не сумев завоевать главный клубный трофей в Европе.

Сезон 2018/2019 Буффон провел в Пари Сен-Жермен, но в столице Франции голкипер быстро заскучал за Турином и вернулся в Юве еще на два года. В общей сложности он отыграл за Bianconeri 685 поединков.

Райан Гиггз, Манчестер Юнайтед (1990 – 2014)

Валлиец – один из немногих игроков, которые провели всю карьеру в одном клубе. Гиггз был кумиром «Олд Траффорд» в течение 24 лет и за это время успел одержать 13 побед в АПЛ и дважды выиграть Лигу чемпионов. Райан выходил на поле в футболке «Красных дьяволов» рекордные 963 раза. В ближайшее время это достижение не удастся превзойти никому.

Франческо Тотти, Рома (1993 – 2017)

В середине нулевых за Тотти охотились лучшие клубы Европы, но техничный итальянец предпочел остаться в родной Роме. Преданность и мастерство Франческо высоко оценили болельщики «Волков», которые дали ему гордое прозвище «Император Рима».

Франческо 5 раз становился футболистом года в Италии и выигрывал Золотую бутсу, но особое место в его сердце занимает победа вместе с родным клубом в Серии А в 2001 году.

Паоло Мальдини, Милан (1984 – 2009)

Один из величайших защитников в истории футбола является настоящим символом Милана. Лучшие нападающие мира, в числе которых бразилец Роналдо, Тьерри Анри и Лионель Месси, называли Мальдини своим самым сложным оппонентом. Паоло провел в футболке Rossoneri 901 матч, 7 раз становился победителем Серии А и 5 раз поднимал над головой кубок Лиги чемпионов.

