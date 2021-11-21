Динамо Москва - Арсенал Тула (21.11.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022 Дата публикации: 21-11-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Динамо Москва - Арсенал Тула, который состоялся 21 Ноября 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.