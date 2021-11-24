Лучшие моменты On-line (24.11.2021) | Лига Чемпионов 2021/22
Дата публикации: 25-11-2021
|Четверг 25 ноября
|18:30 Кайрат - Базель
|18:30 Флора - Партизан
|20:45 Байер - Селтик
|20:45 Галатасарай - Марсель
|20:45 Локомотив - Лацио
|20:45 Рапид - Вест Хэм
|20:45 Мидтьюлланн - Брага
|20:45 Бетис - Ференцварош
|20:45 Црвена Звезда - Лудогорец
|20:45 Динамо Загреб - Генк
|20:45 ХИК - Алашкерт
|20:45 Ренн - Витесс
|20:45 Мура - Тоттенхэм
|20:45 Карабах - Омония
|20:45 Славия - Фейеноорд
|20:45 Маккаби Х - Унион
|20:45 Линкольн - Копенгаген
|20:45 Слован - ПАОК
|23:00 Рейнджерс - Спарта
|23:00 Олимпиакос - Фенербахче
|23:00 ПСВ - Штурм
|23:00 Лестер - Легия
|23:00 Айнтрахт - Антвер
|23:00 Брондбю - Лион
|23:00 Монако - Реал Сосьедад
|23:00 Рома - Заря
|23:00 Анортосис - Гент
|23:00 Будё-Глимт - ЦСКА
|23:00 Маккаби Т-А - ЛАСК
|23:00 Яблонец - АЗ Алкмар
|23:00 Раннерс - Клуж