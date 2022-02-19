Онлайн трансляции
Суббота 19 февраля

17:30  ru Вольфсбург - Хоффенхайм 17:30  ru Аугсбург - Фрайбург 17:30  ru Арминия - Унион 17:30  ru Штутгарт - Бохум
18:00  ru Арсенал - Брентфорд 18:00  ru Астон Вилла - Уотфорд 18:00  ru Кристал Пэлас - Челси 18:00  ru Саутгемптон - Эвертон
18:00  ru Ливерпуль - Норвич 18:00  ru Брайтон - Бёрнли 18:00  ru Дерби Каунти - Питерборо 18:00  ru Бристоль Сити - Мидлсбро
18:00  ru Кардифф Сити - Блэкпул 18:00  ru Престон - Рединг 18:00  ru Блэкберн - Миллуолл 18:00  ru Шеффилд Юн - Суонси
18:00  ru Лутон - Вест Бромвич 18:00  ru Ковентри Сити - Барнсли 18:00  ru Сток Сити - Бирмингем 18:00  ru КПР - Халл Сити
18:15  ru Осасуна - Атлетико 19:00  ru Ланс - Лион 20:00  ru Рома - Верона 20:30  ru Манчестер Сити - Тоттенхэм
20:30  ru Кадис - Хетафе 20:30  ru Кёльн - Айнтрахт 20:45  ru Виллем II - Аякс 22:45  ru Салернитана - Милан
23:00  ru Реал Мадрид - Алавес 23:00  ru Нант - ПСЖ 23:00  ru АЗ Алкмар - Хераклес
Олимпийские Игры

04:30  ru  Фристайл.М.Ски-хафпайп 04:30  ru Бобслей.М.Четвёрки.1 05:00  ru Горнолыжный спорт. Команды 06:00  ru Бобслей.М.Четвёрки.2
09:50  ru Кёрлинг.М.Швеция-Британия 10:00  ru Лыжные гонки.М.Масс-старт 10:00  ru Конькобежный.М.Масс-старт 14:00  ru Фигурное катание.Пары
15:00  ru Бобслей.Ж.Двойки 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Швейцария - Швеция 16:10  ru Хоккей.М.Швеция - Словакия 16:30  ru Бобслей.Ж.Двойки
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Олимпийские игры 2022: Фигурное катание. Произвольная программа Спортивные пары 19.02.2022

Дата публикации: 19-02-2022

Олимпийские игры 2022

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