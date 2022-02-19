Олимпийские игры 2022: Фигурное катание. Произвольная программа Спортивные пары 19.02.2022
Дата публикации: 19-02-2022
|Суббота 19 февраля
|17:30 Вольфсбург - Хоффенхайм
|17:30 Аугсбург - Фрайбург
|17:30 Арминия - Унион
|17:30 Штутгарт - Бохум
|18:00 Арсенал - Брентфорд
|18:00 Астон Вилла - Уотфорд
|18:00 Кристал Пэлас - Челси
|18:00 Саутгемптон - Эвертон
|18:00 Ливерпуль - Норвич
|18:00 Брайтон - Бёрнли
|18:00 Дерби Каунти - Питерборо
|18:00 Бристоль Сити - Мидлсбро
|18:00 Кардифф Сити - Блэкпул
|18:00 Престон - Рединг
|18:00 Блэкберн - Миллуолл
|18:00 Шеффилд Юн - Суонси
|18:00 Лутон - Вест Бромвич
|18:00 Ковентри Сити - Барнсли
|18:00 Сток Сити - Бирмингем
|18:00 КПР - Халл Сити
|18:15 Осасуна - Атлетико
|19:00 Ланс - Лион
|20:00 Рома - Верона
|20:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм
|20:30 Кадис - Хетафе
|20:30 Кёльн - Айнтрахт
|20:45 Виллем II - Аякс
|22:45 Салернитана - Милан
|23:00 Реал Мадрид - Алавес
|23:00 Нант - ПСЖ
|23:00 АЗ Алкмар - Хераклес
|Олимпийские Игры
|04:30 Фристайл.М.Ски-хафпайп
|04:30 Бобслей.М.Четвёрки.1
|05:00 Горнолыжный спорт. Команды
|06:00 Бобслей.М.Четвёрки.2
|09:50 Кёрлинг.М.Швеция-Британия
|10:00 Лыжные гонки.М.Масс-старт
|10:00 Конькобежный.М.Масс-старт
|14:00 Фигурное катание.Пары
|15:00 Бобслей.Ж.Двойки
|15:00 Кёрлинг.Ж.Швейцария - Швеция
|16:10 Хоккей.М.Швеция - Словакия
|16:30 Бобслей.Ж.Двойки