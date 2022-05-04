Реал Мадрид - Манчестер Сити (04.05.2022) | Лига Чемпионов 2021/2022 Дата публикации: 05-05-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Реал Мадрид - Манчестер Сити, который состоялся 4 мая 2022 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 1/2 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.