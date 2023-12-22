Аль-Ахли - Урава Ред Даймондс (22.12.2023) | Клубный чемпионат мира 2023/2024 Дата публикации: 23-12-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Аль-Ахли - Урава Ред Даймондс, который состоялся 22 декабря 2023 года, в рамках турнира: Клубный чемпионат мира 2023/2024, матч за 3-е место. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.