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Славия - Легия 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
19 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
СлавияСпартак Трнава
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Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Чехия Зденек Гоустецки
Польша Чеслав Михневич

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