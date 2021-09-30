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Фейеноорд - Славия 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ФейеноордСлавия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Славия, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Славия П
Прага, Чехия
1НидерландыврЮстин Бейло
5НидерландызщТирелл Маласиа
4АргентиназщМаркос Сенеси
18АвстриязщГернот Траунер
2НорвегиязщМаркус Хольмгрен-Педерсен
26НидерландыпзГус Тиль
10ТурцияпзОркун Кёкчю
28НидерландыпзЙенс Торнстра
7КолумбиянпЛуис Синистерра
11НидерландынпБрайан Линссен
9ИраннпАлиреза Джаханбакш
28ЧехияврАлеш Мандоус
4ШвециязщАйхам Усу
5ДаниязщАлександр Бах
8ЧехияпзЛукаш Масопуст
3ЧехияпзТомаш Голеш
27Кот-д'ИвуарпзИбрахим Траоре
23ЧехияпзПетр Шевчик
19ЛиберияпзОскар Дорли
7РумынияпзНиколае Станчу
20НигерияпзУбонг Экпай
11ЧехиянпСтанислав Тецль
Запасные
30НидерландыврТейс Янсен
21ИзраильврОфир Марсиано
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
32НидерландызщДензел Халл
25НидерландызщРамон Хендрикс
17НорвегияпзФредрик Аурснес
45НидерландыпзЛеннард Хартьес
48НидерландыпзАнтони Миламбо
20ПортугалияпзЖоау Карлуш
24НидерландынпНауфаль Баннис
33НигериянпСирил Дессерс
31ЧехияврЯн Сиротник
18ЧехиязщЯн Боржил
32ЧехияпзОндржей Лингр
10СербияпзСрджан Плавшич
13ЧехияпзДаниэль Самек
22ЧехиянпМихаэл Крменчик
16ЧехиянпЯн Кухта
9НигериянпПитер Олайинка
26СловакиянпИван Шранц
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ЧехияЙиндржих Трпишовски

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