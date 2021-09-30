Фейеноорд - Славия 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Славия, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Славия П
Прага, Чехия
|1
|вр
|Юстин Бейло
|5
|зщ
|Тирелл Маласиа
|4
|зщ
|Маркос Сенеси
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|2
|зщ
|Маркус Хольмгрен-Педерсен
|26
|пз
|Гус Тиль
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|28
|пз
|Йенс Торнстра
|7
|нп
|Луис Синистерра
|11
|нп
|Брайан Линссен
|9
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|28
|вр
|Алеш Мандоус
|4
|зщ
|Айхам Усу
|5
|зщ
|Александр Бах
|8
|пз
|Лукаш Масопуст
|3
|пз
|Томаш Голеш
|27
|пз
|Ибрахим Траоре
|23
|пз
|Петр Шевчик
|19
|пз
|Оскар Дорли
|7
|пз
|Николае Станчу
|20
|пз
|Убонг Экпай
|11
|нп
|Станислав Тецль
Запасные
|30
|вр
|Тейс Янсен
|21
|вр
|Офир Марсиано
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|32
|зщ
|Дензел Халл
|25
|зщ
|Рамон Хендрикс
|17
|пз
|Фредрик Аурснес
|45
|пз
|Леннард Хартьес
|48
|пз
|Антони Миламбо
|20
|пз
|Жоау Карлуш
|24
|нп
|Науфаль Баннис
|33
|нп
|Сирил Дессерс
|31
|вр
|Ян Сиротник
|18
|зщ
|Ян Боржил
|32
|пз
|Ондржей Лингр
|10
|пз
|Срджан Плавшич
|13
|пз
|Даниэль Самек
|22
|нп
|Михаэл Крменчик
|16
|нп
|Ян Кухта
|9
|нп
|Питер Олайинка
|26
|нп
|Иван Шранц
Главные тренеры
|Арне Слот
|Йиндржих Трпишовски