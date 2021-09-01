Кёльн - Гройтер Фюрт 1 Октября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
1 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гройтер Фюрт, которое состоится 01 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|06.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|0 : 4
|01.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 15
|4 : 0