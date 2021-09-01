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Манчестер Юнайтед - Эвертон 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
2 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
НорвичЭвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 02 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
07.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
23.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Эвертон1 : 3Манчестер Юнайтед
01.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон4 : 0Манчестер Юнайтед
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед2 : 1Эвертон
01.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
17.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон

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