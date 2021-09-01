Манчестер Юнайтед - Эвертон 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
2 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 02 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|07.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 3
|23.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 3
|01.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 1
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 1
|21.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|4 : 0
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 2
|17.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|4 : 0