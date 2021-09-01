Лейпциг - Бохум 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
2 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Бохум, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Томас Райс
История личных встреч
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|18.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|12.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|1 : 2
|24.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|2 : 0